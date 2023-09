Bundesetat Willkommen in der Altenrepublik!

Wer Klimaschutz will, darf die Milliarden nicht zugleich weiter in klimaschädliche Subventionen fließen lassen. Wer die Schuldenbremse will, muss die Ausgaben hinterfragen und darf nicht zugleich enorme kreditfinanzierte Schattenhaushalte am Parlament vorbei nutzen. Wer den Fachkräftemangel beklagt, darf nicht zugleich die vorzeitige Verrentung mit 63 weiterlaufen lassen. Nebenbei steigt die Belastung der Jüngeren, etwa durch einen höheren Steuerzuschuss zur Rente, weniger Geld für Zukunftsinvestitionen und zwiespältige Signale an alle, die wirtschaftlich Neues auf den Weg bringen wollen. Die Schuldenbremse gilt, doch häuft sich die Last für jüngere Generationen.