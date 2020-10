Bundesfamilienministerin Giffey fordert das Ende des Ehegattensplittings

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat die Abschaffung des Ehegattensplittings bei der Einkommensteuer gefordert. In einem Gastbeitrag für die WirtschaftsWoche schreibt die SPD-Politikerin, ein Splitting, das die Partnerin mit geringerem Einkommen relativ höher besteuert und den finanziell besser Gestellten entlastet, sei nicht mehr zeitgemäß. „Wir müssen weg vom Splitting“, fordert Giffey in der WirtschaftsWoche. Es koste jedes Jahr Milliarden und sei nicht mehr zeitgemäß. „Das Ehegattensplitting entspricht damit nicht mehr der Lebensrealität der Familien in unserem Land. Es ist höchste Zeit, es zu ändern.“ Das wiesen die Wirtschaftsforschungsinstitute seit Jahren nach. Vorbild sei Schweden, so Giffey.