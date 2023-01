Bundesfinanzhof: Die Abschaffung des Solis ist noch nicht vom Tisch

Das wünscht sich auch die Opposition in Berlin. „Ich halte die vollständige Abschaffung des Soli nicht nur für ökonomisch richtig, sondern für zwingend erforderlich“ , so Olav Gutting, Berichterstatter der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Auch Gutting argumentiert vor allem ökonomisch. Die Steuerlast in Deutschland sei mit die höchste in der Welt und belaste die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Dass Lindner vor einigen Tagen die Notbremse zog und zumindest die Beteiligung des Finanzministeriums beim BFH-Verfahren stoppte, findet der CDU-Politiker gut. Gutting weiter: „Ich hoffe auf eine gute Entscheidung für die Steuerzahler in Deutschland: die sofortige und vollständige Abschaffung des Soli“.