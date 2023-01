Bundesfinanzministerium Lindner holt Brasilien-Botschafter als neuen Staatssekretär

Selbst im Bundesfinanzministerium ist Thoms bisher eine unbekannte Größe. Deshalb stellt Lindner den künftigen Staatssekretär in seinem internen Schreiben vor: Derzeit deutscher Botschafter in Brasilien, zuvor Gesandter Deutschlands bei der Nato in Brüssel sowie Botschafter und Stellvertretender Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen in New York. Was auffällt, sind in der Vita die mangelnden Anknüpfungspunkte an finanzpolitische Themen, für die sich Thoms als Nachfolger von Pillath demnächst verantwortlich zeichnet.