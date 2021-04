Bundesfinanzministerium: Steuereinnahmen sind im März leicht gestiegen

In den ersten drei Monaten 2021 gab es allerdings noch ein Minus von 5,2 Prozent auf 171,88 Milliarden Euro, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht des Bundesfinanzministeriums hervorgeht. Für das Gesamtjahr 2021 rechnen Experten mit einem Plus von 4,8 Prozent – wegen der sich allmählich verstärkenden Konjunkturerholung.