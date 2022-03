Bundesfinanzministerium: Steuereinnahmen steigen deutlich – Abschwächung durch Kriegsfolgen erwartet

Im Februar summierten sich die Steuereinnahmen von Bund und Ländern auf 63,16 Milliarden Euro. Das waren 15,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Im Januar hatte das Plus noch 22,4 Prozent betragen. In den ersten beiden Monaten 2022 zusammen lagen die Einnahmen bei 120,7 Milliarden Euro – ein Plus von 18,7 Prozent. Doch das dürfte sich so nicht fortsetzen. Experten erwarteten schon vor dem russischen Angriff auf die Ukraine nur ein kleines Plus im Gesamtjahr. „Die konjunkturellen Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine dürften auch die Entwicklung der Steuereinnahmen dämpfen“, erwartet das Finanzministerium.