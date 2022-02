Bundesfinanzministerium: Steuereinnahmen von Bund und Ländern steigen im Januar sprunghaft

Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sind im Januar noch einmal stärker gestiegen als zuletzt ohnehin schon. Sie kletterten um 22,4 Prozent auf 57,55 Milliarden Euro, wie das Bundesfinanzministerium am Dienstag im aktuellen Monatsbericht mitteilte. Im Dezember 2021 hatte das Plus noch bei 19,5 Prozent gelegen. Auch für das Gesamtjahr wurde ein Anstieg in Aussicht gestellt, allerdings ohne Details zu nennen. Im Gesamtjahr 2021 waren die Steuereinnahmen um 11,5 Prozent gestiegen.