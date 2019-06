Bundeshaushalt 2020 Wenig Wachstumsanreize, Rücklagen stopfen Löcher

Haushälter und Finanzpolitiker von Union und SPD gaben Scholz zwar Rückendeckung, steckten aber auch ihre Forderungen für die Haushaltsberatungen im Bundestag ab. „Ein so elementares Gerechtigkeitsprojekt wie die Grundrente darf nicht am Geld scheitern“, erklärte SPD-Vizefraktionschef Achim Post mit Blick auf das eigentlich für 2021 in der Koalition vereinbarte Vorhaben. Rehberg mahnte, für weitere Ausgabenwünsche ohne Gegenfinanzierung gebe es keinen Spielraum.