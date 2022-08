Bundeshaushalt 2023 „Bei den weiteren Ausgabewünschen sehe ich wenig Spielraum“

Die gegenseitigen Vorwürfe innerhalb der Koalition nehmen zu - was ist nach einem Jahr Ampel-Koalition noch vom viel beschworenen Neuanfang übriggeblieben?

Ich bin der dienstälteste Abgeordnete meiner Fraktion und ich habe unterschiedlichste Koalitionen mit vielfältiger, gegenseitiger Kommunikation erlebt. Ich bin überzeugt, dass es wichtig ist, die Unterschiede der Koalitionspartner auch nach außen darzustellen. Eine Demokratie braucht den Diskurs in der Sache, er ist am Ende der Dünger für eine Politik, die so auch besser gedeihen kann.