Bundeshaushalt 2024 Dieses „Weiter so“ ist unerträglich

Habeamus Haushalt! Nach heftigen Streitereien zwischen den Ampel-Koalitionären und zuletzt spektakulären Traktorenprotesten steht endlich der Bundesetat für 2024. Der mächtige Haushaltsausschuss des Bundestages hat sein Plazet gegeben. Doch schaut man sich das schlichte Zahlenwerk an, so sticht die unerträgliche Leichtigkeit des Weiter-So ins Auge. Mit kleinen Änderungen wurschtelt sich die SPD-Grünen-FDP-Koalition durch die wirtschaftliche und gesellschaftliche Krise, in der Deutschland steckt.