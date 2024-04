Bundeshaushalt 2025 Mehr Geld trotz Schuldenbremse: Die FDP sucht nach kreativen Lösungen

Besonders schwierig dürfte das im Bereich der Bundeswehr sein, wenn das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts eingehalten werden und die Bundeswehr in den von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) gewünschten kriegstauglichen Zustand versetzt werden soll. Noch kann für die militärische Ertüchtigung das „Sondervermögen Bundeswehr“ in Höhe von 100 Milliarden Euro herangezogen werden. Doch spätestens 2028, wenn das Sondervermögen ausgelaufen sein wird, muss der Verteidigungsetat von heute rund 50 Milliarden auf mindestens 80 Milliarden Euro jährlich steigen, wenn das Zwei-Prozent-Ziel der Nato wie von Bundeskanzler Olaf Scholz zugesagt auch erfüllt werden soll. Wo allerdings die zusätzlichen 30 Milliarden Euro herkommen sollen, ist eine der schwierigsten Fragen. Während dafür jedoch noch etwas Zeit verbleibt, muss beim Thema Verkehr rasch entschieden werden. Dem zuständigen Ressortchef Volker Wissing (FDP) fehlt das Geld an allen Ecken und Kanten. Er braucht mindestens fünf Milliarden Euro zusätzlich, um die laufenden Projekte finanzieren zu können.



In seiner Not machte Wissing in Absprache mit Lindner den Vorschlag, einen Infrastrukturfonds aufzulegen, aus dem der Erhalt und Ausbau des Schienennetzes sowie von Straßen und Wasserwegen langfristig finanziert werden sollen. Ein großer Teil der Mittel für den Fonds soll aus privaten Kapitalquellen kommen. Eine Abkehr von der Schuldenbremse soll damit nicht verbunden werden. „Ich finde es richtig, aus Gründen der Nachhaltigkeit an der Schuldenbremse festzuhalten, aber man kann bei der Mobilisierung von Kapital für Zukunftsinvestitionen schon etwas kreativer sein“, sagt Lukas Köhler, Stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP. „Ich finde die die Idee von Volker Wissing sehr gut, einen Infrastrukturfonds aufzulegen und dabei zu versuchen, mehr privates Kapital zu nutzen. Wir brauchen zum Beispiel sehr hohe Investitionen in Strom- und Verteilnetze, aber für die deutschen Unternehmen ist es sehr schwer, hier genügend Mittel zu mobilisieren“, so Köhler weiter. Der Ausweg, den auch Wissing und Lindner im Auge haben: „Über eine Änderung der Kapitalmarktvorschriften lassen sich neue Möglichkeiten eröffnen.“ Bislang sind Investitionen in öffentliche Infrastrukturen begrenzt, obwohl die Risiken eher als gering eingestuft werden können. Hinzu kommt die Überlegung, solche Investitionen durch Garantien der KfW abzusichern und private Geldgeber damit mehr zu locken.