Bundeshaushalt „Auch der Kanzler soll sparen“

Sie sind als Abgeordneter seit mehr als 20 Jahren mit der Haushaltspolitik befasst. Erleben wir gerade den härtesten Etatstreit aller Zeiten?

Nach der Finanzkrise 2008/9 gab es auch harte Auseinandersetzungen, aber was wir jetzt sehen, ist schon heftig. Das liegt nicht nur an der Konstellation der Ampel, sondern insbesondere daran, dass drei auch haushalterisch intensive Krisenjahre hinter uns liegen und die Rückkehr zur Normalität für einige ein Umdenken erfordert. Aber wir können nicht immer im roten Drehzahlbereich fahren. Nach vielen Jahren, in denen es immer mehr Geld gab, muss die Politik jetzt von der schönen Rolle des Ja-Sagers umschalten auf die ungeliebte Rolle des Nein-Sagers. Und natürlich fällt es allen Politikern schwer, Wünsche von Bürgern und Unternehmen abzulehnen. Aber die 20 Jahre haben mir auch gezeigt, wer in normalen Jahren gut haushaltet, hat in der Not und genießt weltweit Vertrauen.