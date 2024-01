Bundeshaushalt Die Ampel, die Bauern und die neue, alte Sprachlosigkeit

Noch ein Beispiel? Gerne. Zwischen den Jahren ploppte wie aus den Nichts ein Gesetzesvorstoß von Arbeitsminister Hubertus Heil in die Öffentlichkeit – plötzlich soll es doch möglich sein, Totalverweigerern das Bürgergeld zu streichen. Dass auch diese Symbolpolitik (weil sie nur sehr wenige betrifft) richtige Politik sein kann – das kam der Ampel allerdings erst in den Sinn, als sie Geld brauchte. Denn ja, die große Mehrheit der Fleißigen und Ehrlichen und Engagierten möchte die Gewissheit haben, dass der Sozialstaat die unterstützt, die es nötig haben. Und nur die. Warum übersetzt sich das erst in Gesetze, wenn Karlsruher Richter Spardruck erzeugen?



Auch hier: Kaum Erklärungen, wenig Perspektive, kein Leitmotiv nirgends in Berlin-Mitte. Währenddessen baut sich innerhalb der Regierung sogar schon der nächste unregulierte Konflikt auf: das Hochwasser in Niedersachsen ist noch nicht abgelaufen, da wissen manche in der Koalition schon jetzt zu wissen, dass eine nationale Notlage unabweisbar sein wird. „Ordentliches Regieren“, das Olaf Scholz einst für sich reklamierte, sieht wahrlich anders aus.