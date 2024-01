Bundeshaushalt: Die Schuldenbremse und der Tanz ums Goldene Kalb

Was den künftigen politischen Kurs der Union anbelangt, so gibt sich ein beträchtlicher Teil ihrer Wähler aktuell der Hoffnung hin, dass ein Bundeskanzler Friedrich Merz hier mit firmer Hand verfahren wird. Mit anderen Worten: eine einerseits konstruktiv angelegte, andererseits aber auch hinreichend restriktive Investitionstätigkeit per Schuldenbremsenlockerung zu ermöglichen. Zudem ist es für die Union Verlockung genug, sich im gegebenen Zeitpunkt in der Rolle der Bundeskanzler-Partei als Urheber von Zukunftsinvestitionen zu präsentieren.