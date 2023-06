Bundeshaushalt: Die Woche der Wahrheit beginnt

Am Ende aber muss aber doch ein Haushalt stehen. Falls es am 5. Juli keinen Kabinettsbeschluss gibt, dann ist die Ampelkoalition wirklich in Not. Dann werden die Liberalen alle Grünen-Projekte im Bundestag auf Eis legen, drohen mehrere Abgeordnete hinter vorgehaltener Hand. Darunter wäre auch das Gebäudeenergiegesetz, das Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck und den Grünen so am Herzen liegt. Mit einer derartig verkeilten Performance möchte aber keine Regierung in die parlamentarische Sommerpause gehen.



Lesen Sie auch: Bundesfinanzminister Christian Lindner muss Prioritäten setzen. Aber welche?