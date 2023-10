Bundeshaushalt Esken fordert Aussetzen der Schuldenbremse

Lindner sagte am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“, die Sozialleistungen für Asylbewerber in Deutschland müssten verringert werden. Es sei offensichtlich, „dass unser Sozialstaat mit seinem im europäischen Vergleich sehr hohen Leistungen (...) wie ein Magnet wirkt, und das muss abgeschaltet werden“. Dabei gehe es um Asylbewerber, die nicht auf der Flucht seien vor Bürgerkrieg oder vor Naturkatastrophen. „Sondern die kommen aus wirtschaftlichen Gründen zu uns und die haben eigentlich kein Aufenthaltsrecht“, sagte Lindner. „Die wollen in Deutschland möglicherweise auch gar nicht arbeiten, sondern unseren Sozialstaat nutzen. Und das muss unterbunden werden.“



