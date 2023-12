Bundeshaushalt Förderung für Elektroautos endet am Sonntag um Mitternacht

16. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Förderung von Elektroautos läuft aus. Bild: Bild: dpa

Ursprünglich was das Ende der Kaufprämien für E-Autos für 2025 vorgesehen. Aber der Bund muss sparen und kappt die Förderung schon am Sonntag. Wer den sogenannten Umweltbonus noch beantragen will, muss sich sehr beeilen.