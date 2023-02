Bundeshaushalt: Lindner und Habeck zoffen sich um Milliarden

Freunde dürften Christian Lindner und Robert Habeck in der Ampelkoalition nicht mehr werden. Und dabei geht es – wie so oft im Leben – ums liebe Geld. Ausgerechnet am Valentinstag schickte der grüne Wirtschaftsminister und Vizekanzler einen Brandbrief an seinen Finanzkollegen und machte gleich im ersten Satz klar, dass er „stellvertretend für die von den Grünen geführten Ministerien“ schreibe. Diese wollen die Ihnen zugeteilten (und zuvor von Ihnen grundsätzlich akzeptierten) Eckwerte für den Bundeshaushalt 2024 nicht einhalten, weil sie darin ihre grünen Projekte gefährdet sehen. Ein Affront den Bundesfinanzminister und dessen Antwort kam gleich am nächsten Tag.