Bundeshaushalt: Lindner zieht Notbremse: Zu viele Ampel-Minister sind noch auf OPM-Trip

Der liebe Gott hat die Welt auch nicht an einem Tag erschaffen – will sagen: Wir können unsere Aufgaben und Wünsche nicht in einem Jahr erfüllen. Wir müssen priorisieren. Ich finde den Ansatz von Lindner gut, erst einmal die Basis unseres Wohlstandes wieder zu stärken, nämlich Anreize für Investitionen, für neue Technologien und innovative Start-Ups zu schaffen. Zu lange haben wir unseren Unternehmen immer neue Lasten aufgebürdet. Jetzt, im Zeitalter von digitalen Disruptionen und Innovationen müssen wir aufpassen, dass der Standort Deutschland nicht den Anschluss verliert.