Bundeshaushalt Mehr als ein Fünftel der Bundesinvestitionen fließt ins Ausland

FDP-Haushälter Otto Fricke kritisierte, Finanzminister Olaf Scholz (SPD) betone immer wieder, er wolle mit Rekordinvestitionen die wirtschaftliche Lage in Deutschland stabilisieren. „Wer sich damit brüstet, die Investitionsquote des Landes zu steigern, sollte zunächst einmal wissen, wie viele der Mittel auch wirklich in Deutschland ankommen, bevor man sich in den Medien als Rekordinvestor inszeniert“, sagte Fricke.