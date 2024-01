Bundeshaushalt Milliardenlücken für 2025 – es fehlen rund fünf Milliarden Euro

In der Bundesregierung drohen wegen Milliardenlücken harte Verhandlungen über den Bundeshaushalt 2025. Das Finanzministerium geht aktuell von einem „Handlungsbedarf“ im unteren zweistelligen Milliardenbereich aus, wie eine Sprecherin am Freitag in Berlin sagte. In der Ampel-Koalition aus SPD, Grüne und FDP hatte es bereits ein langes Ringen um den Etat für dieses Jahr gegeben. Beim nächsten Haushalt sind wichtige Fragen offen.