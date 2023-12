Bundeshaushalt: Rettet die Schuldenbremse!

Unter all den schlechten Vorschlägen, dem Staat die Politik auf Pump zu erleichtern, mag das der am wenigsten schlechte sein. Doch auch er krankt an einem alten Problem, das schon in den Jahrzehnten vor Einführung der Schuldenbremse offenkundig war: Der Investitionsbegriff ist nicht eindeutig definiert und daher äußerst dehnbar.