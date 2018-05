Bundeshaushalt: Scholz drosselt die Investitionen bis 2022 deutlich

Die Zahlen dürften Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bei der offiziellen Vorstellung des Bundeshaushalts am Mittwoch in Erklärungsnot bringen. In seiner Partei wird Scholz schon nach wenigen Wochen kritisch beäugt. Viele in der SPD haben das Gefühl, Scholz führe im Bundesfinanzministerium den Kurs seines Vorgängers Wolfgang Schäuble (CDU) einfach so weiter. In der SPD wird der neue Finanzminister schon „Wolfgang Scholz“ genannt. Viele in der Partei fürchten nicht nur, Scholz ticke in Europa-Fragen ähnlich wie Schäuble. Sie sind auch enttäuscht, dass Scholz an Schäubles „schwarzen Null“ festhalten und nicht mehr in die Zukunft investieren will. Die Kritiker dürften sich durch das die neuen Zahlen zu den Investitionen nun bestätigt fühlen.