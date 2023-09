Bundeshaushalt : Steuereinnahmen klettern deutlich im August

Zwar gehe die konjunkturelle Flaute nicht mehr spurlos am Arbeitsmarkt vorbei, die Arbeitslosigkeit sei aber weiter auf einem niedrigen Niveau. Die Inflationsrate in den kommenden Monaten dürfte noch hoch bleiben, aber zumindest rückläufig sein. Neue Prognosen der Bundesregierung zur wirtschaftlichen Lage werden am 11. Oktober erwartet.