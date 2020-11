Bundeshaushalt Wie der Schuldenberg wandert

Bisher waren für dieses Jahr 218 Milliarden Euro Neuverschuldung im Bundeshaushalt eingeplant, für kommendes 96, zusammen also 314 Milliarden. Mittlerweile hat sich der voraussichtliche Bedarf 2021 auf 160 Milliarden sprunghaft erhöht. Daher die Meldungen. Schnell übersehen wird dabei jedoch, dass die 218 Milliarden dieses Jahres nicht voll ausgeschöpft, also verbraucht werden.



Beispielhaft kann man das bei den Maßnahmen für Unternehmen sehen: die eingestellten knapp 24 Milliarden Euro namens Überbrückungshilfen werden bis Neujahr nicht ansatzweise aufgebraucht sein. Gleichzeitig kommen mit den Novemberhilfen für lockdown-betroffene Betriebe noch neue Stützungsprogramme dazu. Letztere werden mit ziemlicher Sicherheit auch auf den Dezember ausgeweitet, ab Januar wird es dann zudem noch eine so genannte Überbrückungshilfe III geben. Hier wandern quasi Reserven in eine neue Verwendung.