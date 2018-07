Bundesinnenminister: Seehofer kündigt Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz für Herbst an

BerlinBundesinnenminister Horst Seehofer hat angekündigt, dass die Bundesregierung im Herbst ein Einwanderungsgesetz vorlegen wird. „Wir sind in der Vorbereitung eines Fachkräftezuwanderungsgesetzes schon weit vorangeschritten“, sagte Seehofer am Dienstag am Rande der Unions-Fraktionssitzung in Berlin. „Wir werden im Herbst da zu Potte kommen.“ Er sei mit den Ministern Peter Altmaier (Wirtschaft, CDU) und Hubertus Heil (Arbeit, SPD) in enger Abstimmung.