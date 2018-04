Bundesinnenministerium: Diplomat Klein wird erster Antisemitismusbeauftragter

Klein ist seit vier Jahren Sonderbeauftragter des Auswärtigen Amtes für Beziehungen zu jüdischen Organisationen. Er ist studierter Jurist und promovierte 2001 an der Universität St. Gallen in der Schweiz zum Thema „Eheschließung und Ehescheidung in Kamerun“. Als Diplomat war er in die kamerunische Hauptstadt Jaunde und nach Mailand entsandt.