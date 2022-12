Bundesinnenministerium: Nancy Faeser lässt ihre Behördenchefs rotieren

Formell versetzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser den bisherigen Chef des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, erst zum 1. Januar 2023 an die Spitze der Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAköV). Faktisch fügt sich die Versetzung aber schon jetzt in eine umfangreiche Personalrochade in mehreren Faeser unterstehenden Bundesbehörden – bei denen es eine Gewinnerin gibt und zwei Verlierer.