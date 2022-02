Bundeskanzler Olaf Scholz ist seiner Aufgabe noch nicht gewachsen

Olaf Scholz hätte gewarnt sein können, was für eine Welt jenseits der Schwelle des Kanzleramts auf ihn wartet: „Die Zeiten, in denen wir uns auf andere verlassen konnten, die sind ein Stück vorbei. Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen.“ Diese Sätze stammen von Angela Merkel, und sie sind mittlerweile auch schon fast fünf Jahre alt. In der Politik ist das mehr als eine halbe Ewigkeit.