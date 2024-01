Die Berichterstattung hat zu einer Demonstrationswelle gegen Rechtsextremismus in Deutschland geführt. Scholz hat selbst an einer Demonstration an seinem Wohnort Potsdam teilgenommen. Er unterstützte die Demonstrationen in seinem Video ausdrücklich. „Das, was wir gerade hier in unserem Land erleben, geht uns wirklich alle an - jede und jeden von uns”, betonte Scholz. „Ich sage es in aller Deutlichkeit und Härte: Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Sie wollen unseren Zusammenhalt zerstören.”