Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigt Verzicht auf CDU-Parteivorsitz an

Die CDU musste in Hessen am Sonntag einen Einbruch in der Wählergunst von mehr als elf Prozent hinnehmen. Dafür war vor allem die Unzufriedenheit der Wähler mit der Bundespolitik und dem Streit in der großen Koalition verantwortlich gemacht worden. In der CDU wurde danach der Ruf nach personellen Konsequenzen laut.