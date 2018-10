Die Spekulationen auf Bewegung in der Großen Koalition gab dem deutschen Aktienmarkt zusätzlichen Anschub. Der Dax baute seine Gewinne am Vormittag aus und gewann zeitweise knapp zwei Prozent. „Die Anleger hoffen auf frischen Wind in Berlin“, sagte ein Händler. „In der Regierung ist zu viel festgefahren.“ Entscheidend sei dabei weniger, was passiere, sondern dass überhaupt etwas passiere. In der vergangenen Woche war der Dax mit minus drei Prozent auf das tiefste Niveau seit Ende 2016 abgesackt und hatte die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie gerissen.

Einige Börsianer warnten vor überzogenen Erwartungen an die aktuelle Kurserholung. „Die Anleger suchen momentan in allen Informationen das Haar in der Suppe“, betonten die Experten der Postbank. „Positive Nachrichten verhallen ungehört, auch nur leicht negativ klingende Informationen führen dagegen zu deutlich negativen Reaktionen.“



Bereits am Sonntagabend hatte es in der CDU nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters geheißen, eine Ämtertrennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz solle auf der Klausurtagung des Bundesvorstandes diskutiert werden. Merkel selbst hatte dies bislang immer ausgeschlossen.