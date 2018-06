Bundeskongress der Jungen Alternative: „Vogelschiss der Geschichte“ – AfD-Chef Gauland sorgt für Empörung mit Aussage zur Nazi-Zeit

SeebachDer AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland relativiert und damit Empörung ausgelöst. „Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte“, sagte Gauland am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach.