Beides in wachsendem Maße wird es nicht geben können, ohne dass die Fähigkeiten des Sozialstaates überstrapaziert werden. Solidarität und Offenheit befinden sich in einem Spannungsverhältnis. Dieses einzugestehen, wird für die Gewerkschaften in absehbarer Zukunft unbedingt notwendig werden, wenn sie sich nicht weiter von ihrer Klientel entfremden wollen. Von Einwanderung profitieren neben den Einwanderern selbst tendenziell eher die Arbeitgeber, aber in der Regel nicht die einheimischen Arbeitnehmer.