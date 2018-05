Die Gewerkschaften vernachlässigen ihr Kerngeschäft

Die erste Meldung, die der mit bescheidenem Ergebnis wiedergewählte und in der breiteren Öffentlichkeit kaum bekannte Hoffmann auf dem Bundeskongress des DGB am Sonntag produzierte, war eine Kampfansage an die AfD. „Wenn wir die Lebensumstände der Menschen verbessern, dann erschweren wir den Rechten und Ewiggestrigen ihr schmutziges Geschäft.“ Darin steckt eine seltsame Selbstverzwergung: Die Beantwortung der sozialen Frage ist also, so muss man ihn verstehen, kein Selbstzweck, sondern vor allem Mittel im „Kampf gegen rechts“.