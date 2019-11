Bundeskriminalamt Bei jedem dritten Clan-Verfahren auch Zuwanderer als Verdächtige

Zuletzt sorgte der Fall des illegal nach Deutschland eingereisten libanesischen Clan-Mitglieds Ibrahim Miri für Aufsehen. Dieser wurde am Wochenende aus Bremen in sein Heimatland abgeschoben. Der Clan-Chef wurde in Deutschland von 1989 bis 2014 insgesamt 19 Mal rechtskräftig verurteilt, unter anderem wegen Raubes, schweren Diebstahls, Hehlerei und bandenmäßigen Drogenhandels. Im März kam er vorzeitig frei, im Juli wurde er in den Libanon abgeschoben. Ende Oktober tauchte er in Bremen auf, stellte einen Asylantrag und wurde wieder festgenommen.

Mehr: Schweden ist Europas Zentrum der Clankriminalität – Allein in diesem Jahr sind in Schweden 33 Menschen durch Gewaltdelikte gestorben. Täter und Opfer leben oft in Brennpunktvierteln. Die Polizei sucht nun Hilfe in Deutschland.