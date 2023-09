Bundesländer Ü30 im Osten - Was, wenn die AfD die Landtagswahlen gewinnt?

21. September 2023 | Quelle: dpa

Was passiert, wenn die AfD eine oder mehrere der anstehenden Landtagswahlen gewinnt? Bild: Bild: dpa

Die hohen Umfragewerte der AfD machen die anderen Parteien seit Monaten mehr als nervös. Doch was passiert eigentlich, wenn die vom Inlandsgeheimdienst als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestufte Partei nächstes Jahr wirklich zum ersten Mal eine oder sogar mehrere Landtagswahlen in Deutschland gewinnt? Könnte es zu einer AfD-Regierung kommen? Es sind noch genau zwölf Monate bis zur Wahl in Brandenburg (22. September 2024). Sachsen und Thüringen wählen schon am 1. September. In allen drei Ländern lag die AfD in den Umfragen zuletzt mit mehr als 30 Prozent vorn.