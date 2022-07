Bundesnetzagentur-Chef warnt vor Gas-Mangel „Es ist unverantwortlich, davon auszugehen, dass alles von alleine gut wird“

Es gibt das neue Speichergesetz, das Füllstände für Oktober und November vorschreibt, es gibt eine Ministerverordnung von Robert Habeck, die Ihnen erlaubt, bei jenen Speichern einzugreifen, die absehbar zu langsam befüllt werden. Und Geld haben Sie auch: Für 15 Milliarden Euro soll der Marktverantwortliche, die Trading Hub Europe, jetzt Gas einkaufen. Und dennoch heißt es, Sie müssten mit dem Befüllen schneller sein. Warum dauert das so lange?

Die 15 Milliarden Euro sind erst vergangene Woche freigegeben worden. Am Freitag vor einer Woche wurde das Geld angefordert. Am vergangenen Montag ist es eingegangen. Und auf der Grundlage kann die Trading Hub Europe jetzt weiter Gas kaufen. Schneller geht es nicht. Jetzt sind wir dabei, neben dem Speicher in Rehden auch den Speicher in Wolfersberg in Bayern von der Trading Hub Europe befüllen zu lassen. Der Speicher Rehden wird in hohem Tempo befüllt, da sind wir mittlerweile bei fast 20 Prozent. Anfang Juni waren wir bei unter einem Prozent. Und auch in Wolfersberg müsste das in den nächsten Tagen sichtbar werden. Der Speicher in Haidach in Österreich ist noch außen vor.