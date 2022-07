Bundesnetzagentur-Chef warnt vor Gas-Mangel „Es ist unverantwortlich, davon auszugehen, dass alles von alleine gut wird“

Sie verfolgen eine Art Shock-and-Awe-Kommunikationsstrategie. Sie beschreiben den schlimmsten Fall, indem Sie davor warnen, dass die Energierechnungen in wenigen Monaten zwei bis drei Mal so hoch ausfallen können wie jetzt. Machen Sie den Leuten so gezielt Angst?

Wie gesagt: Angst ist kein guter Motivator. Aber es ist wichtig, ehrlich und deutlich zu sagen, wie es kommen kann. Gasimporteure müssen am Spotmarkt derzeit extrem hohe Preise bezahlen, weil sie das Gas nicht mehr oder nicht mehr ausreichend aus Russland bekommen. In der Industrie sind diese Preissignale schon angekommen, aber eben noch lange nicht bei den privaten Haushalten. Das bedeutet: Das Wesen einer Marktwirtschaft, nämlich dass hohe Preise eine harte Knappheit signalisieren und ich dann mein Verhalten ändere, das wirkt bisher nicht. Darum meine offene Beschreibung der Situation, verbunden mit der Botschaft: So muss es nicht kommen, weil die Politik mit allen Mitteln die Energiequellen diversifiziert und jede und jeder selbst handeln kann und sollte.



Sie singen das Hohelied des Preises. Gleichzeitig haben Sie die Preisanpassungsklausel, den berüchtigten Paragraf 24 des Energiesicherungsgesetzes, nicht gezogen. Damit könnten Versorger die Preise kurzfristig durchreichen. Warum schrecken Sie davor zurück?

Es ist richtig, dass wir die Voraussetzung, nämlich eine erhebliche Reduzierung der Gesamtgasimportmengen nach Deutschland, förmlich bislang nicht festgestellt haben. Unabhängig davon ist ja vollkommen klar, dass die Auswirkungen solcher Preisanpassungen erheblich wären. Die hohen Preise, die Energieimporteure heute für einen Teil ihrer Gasimporte zahlen müssen, könnten an private Haushalte und an industrielle Kunden weitergeben werden. Es gibt eine ganze Reihe von Fragen, ob dieser Mechanismus schon vollkommen ausgereift ist und es ist gut, dass in der Bundesregierung darüber im Moment intensiv beraten wird.