Bundesparteitag Asyl-Streit: Habeck lehnt Vorschläge der Parteijugend ab

25. November 2023 | Quelle: dpa

Robert Habeck telefoniert beim Bundesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen. Bild: Bild: dpa

Eine Reihe jüngerer Delegierter hat beim Bundesparteitag der Grünen massive Kritik an der Asylpolitik der Ampelkoalition geäußert. „Es ist unehrlich über Begrenzung zu reden, wenn die Welt in Flammen steht”, sagte Vasili Franco, Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus, am Abend in Karlsruhe.