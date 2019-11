Bundesparteitag Baerbock und Habeck erneut zu Bundesvorsitzenden der Grünen gewählt

Baerbock nahm die Wahl an. In ihrer Bewerbungsrede hatte sie als Aufgabe für die Partei formuliert, „breitere Bündnisse“ zu schaffen – „und zwar nicht mit denen, die genau so ticken wie wir, sondern mit denen, die uns wirklich herausfordern.“ Nur so könnten die Grünen verändern, statt zu versprechen, auch wenn es anstrengend und kompliziert sei. „Wir müssen nicht nur Ziele formulieren, wir müssen sie auch umsetzen, im Hier und Heute.“