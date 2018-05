Bundesparteitag: Die FDP will nach vorne blicken, wird aber die Vergangenheit nicht los

BerlinEs ist ein starker Einstieg für den Bundesparteitag der FDP. Dynamische Musik dröhnt durch die Hallen des ehemaligen Dresdner Bahnhofs in Berlin. „Europa. Welcome back“, steht dort in großen Buchstaben auf dem riesigen Bildschirm. Bilder von europäischen Hauptstädten wechseln sich ab, Ministerpräsidenten der deutschen Nachbarländer gratulieren den Liberalen per Videobotschaft zum Wiedereinzug in den Bundestag. „Jetzt schlägt die Stunde Europas“, ruft Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die den Bundesparteitag an diesem Samstag eröffnet.