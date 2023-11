Bundesparteitag Grüne für verbindliche Standards für Löhne in Europa

26. November 2023 | Quelle: dpa

Die Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf, Terry Reintke (Mitte), wurde in den sogenannten Parteirat gewählt. Bild: Bild: dpa

Mit Wahlen für ein beratendes Parteigremium sind die Grünen in die Schlussphase ihres viertägigen Marathon-Parteitags gestartet. Unter anderem die Spitzenkandidatin für den Europawahlkampf, Terry Reintke, wurde am Sonntag in Karlsruhe in den sogenannten Parteirat gewählt.