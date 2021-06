Bundesparteitag: Wie regierungsfähig sind die Grünen?

Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz schreibt in dem Buch ebenfalls, die Grünen seien nur bedingt Volkspartei oder volksnah. Ihnen fehle noch etwas von der Eigenschaft, „auch im Zeitalter der digitalen und ökologischen Transformation Lösungen für sehr viele“ anzustreben, „für die offene Gesellschaft insgesamt“.



Der FDP-Bundestagsabgeordnete Otto Fricke bekennt, er sei als Student fast selbst bei den Grünen gelandet, inzwischen aber froh, bei den Liberalen angekommen zu sein. „Bis heute finde ich einige Ideen der Grünen gut. Besonders bei Themen wie einer modernen Verkehrs- und Wohnungspolitik, Gleichberechtigung der Geschlechter und natürlich Umweltschutz und Nachhaltigkeit haben sie früh wichtige Probleme erkannt und benannt“, bekennt Fricke im Buch. Noch immer aber zeigten die Grünen, dass sie den Einzelnen nicht so viel zutrauten. „Während der Mensch für den Liberalen im Grunde gut ist und er ihm zutraut, gewisse Ideen von selbst einzusehen, setzt der Grüne eher auf Erziehung.“ Da sei es egal, ob es um richtige Ernährung, das Fliegen oder den Stromverbrauch beim Netflix-Streamen gehe. „Wenn der Mensch das vermeintlich Richtige für ihn selbst nicht erkennt, dann muss man ihn, so die Überzeugung, eben politisch zum Besseren erziehen“, bemängelt Fricke an den Grünen.