Bundesparteitag Wirtschaftsprofil der Grünen: Radikal oder realistisch?

Ein Stück sollen die Grünen also werden, wie es vor Jahren im Oberrealo-Land Baden-Württemberg ersonnen wurde. Ziel ist, mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben. Da passte die Rede, die der erste und bislang einzige grüne Ministerpräsident hält. Als der Baden-Württemberger Winfried Kretschmann in Bielefeld sprach, bekam er von den Seinen dieses Mal mehr Wohlwollen und Jubel als zu manch anderen Anlässen.



Dieses Mal sprach er nicht über die Autobranche oder über die Industrie als Herzstück der deutschen Wirtschaft. Bei solchen Themen steht Kretschmann zwar in der Verantwortung in Stuttgart, nicht aber in der Gunst seiner Parteifreunde.