Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: „Die Deutschen wissen zu wenig über ihr Grundgesetz“

In Karlsruhe stärkte Steinmeier am Abend den heute oft in der Kritik stehenden und bisweilen angefeindeten politischen Parteien den Rücken. In einer Rede im Sitzungssaal des Bundesverfassungsgerichts mahnte er aber auch Reformbereitschaft an. Er wünsche sich, „dass die Parteien ihre Türen und Fenster noch weiter öffnen, dass sie nicht jede ungewöhnliche Idee gleich als Angriff verstehen, dass sie gerade jungen Menschen neue Wege in die Politik ebnen.“ Umgekehrt appellierte er an Bürger, die sich außerhalb der Parteien engagieren, „sich ruhig einmal hineinzuwagen in die Werkstätten der Demokratie, die Parteien auch immer noch sind, vielleicht wenigstens zu überprüfen, ob jedes Vorurteil, das sie in sich tragen, berechtigt ist“.