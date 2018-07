Bundespräsident Steinmeier beklagt Stil des Asylstreits

Dass viele Bürger in dem erbittert geführten Streit eine Beschädigung der Politik und teils der Demokratie gesehen hätten, dürfe man nicht beiseiteschieben, sagte Steinmeier am Sonntag im ZDF-Sommerinterview. Ihn hätten Anrufe besorgter ausländischer Staatspräsidenten erreicht, aber auch Briefe vieler teils empörter Bürger. Er habe daraufhin versucht deutlich zu machen, "dass das Folgen hat, was wir hier erlebt haben, für die politische Kultur". Die Politik müsse zurück zu einer Auseinandersetzung, die respektvoll sei. "Ich glaube, wir müssen zurück zur Vernunft einer Debatte, die uns in 70 Jahren bundesdeutscher Geschichte eigentlich stabilisiert hat", so Steinmeier. Die Politik müsse sich jetzt wieder auf die drängenden Probleme der Zukunft konzentrieren. Viele Menschen fühlten sich vernachlässigt mit ihren Problemen, mit Themen wie Rente oder Pflege.