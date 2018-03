Bundespräsident: Steinmeier wünscht sich mehr Ganztagsschulen

Magdeburg/Wolmirstedt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Sachsen-Anhalt für mehr Ganztagsschulen geworben. „Man muss daraus keine Pflicht machen, aber mehr solche Angebote wären gut“, sagte Steinmeier am Mittwoch. Das Staatsoberhaupt informierte sich in der Johannes-Gutenberg-Schule in Wolmirstedt, die vor allem auf selbstständiges Arbeiten der Schüler setzt und mehrere Werkstätten zur Berufsorientierung anbietet. Für ihr Konzept war sie im vergangenen Jahr im Wettbewerb „Starke Schule“ ausgezeichnet worden.