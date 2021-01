Bundespressekonferenz Merkel: Geduld in Pandemie wird auf „extrem harte Probe gestellt“

Auch zum aktuellen Stand bei den Impfungen und einem möglichen Impfengpass äußerte sich die Bundeskanzlerin: Angela Merkel geht davon aus, dass Deutschland im dritten Quartal ausreichend Impfstoffe vorliegen haben werde, um auch Dosen abgeben zu können. Es könne immer wieder vorkommen, dass zur Erhöhung von Produktionskapazitäten Umbauarbeiten erforderlich seien, sagt Merkel in der Bundespressekonferenz. Sie gehe aber davon aus, dass Deutschland von Biontech und Pfizer zugesagte Dosen erhalten werde. Das Land Nordrhein-Westfalen verhängte erst am Mittwoch einen sofortigen Impfstopp in Krankenhäusern, die mit dem Biontech-Impfstoff versorgt werden. Der Grund: Es gibt Lieferprobleme beim Impfstoff-Nachschub, heißt es in einer E-Mail des NRW-Gesundheitsministeriums, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.



