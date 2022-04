Bundesrechnungshof-Bericht 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr: Das Risiko für Korruption steigt

So sei es zwar wichtig, „die Bundeswehr so auszustatten, dass die Truppe ihren Kernauftrag der Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen kann“, sagte Scheller am Dienstag. Denn äußere Sicherheit sei eine staatliche Kernaufgabe – aber gerade deshalb gehöre Finanzierung dieser Kernaufgabe „in den Kernhaushalt, nicht in ein Sondervermögen“.